Es wird wieder gebuddelt, geschmückt und gefeiert! In diesem Jahr dreht sich alles um das Motto "Tief verwurzelt" – eine Hommage an die Verbundenheit mit der Natur und den regionalen Wurzeln. Die erste Reise geht nach Rheinhessen in den modernen Barockgarten von Künstlerin Iris Leonhardt. Sechs Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner aus NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wetteifern um die Auszeichnung für die beste Gartenparty. Was auf den Tisch gelangt, kommt direkt aus dem eigenen Garten – ein Fest für die Sinne. Weitere Infos und Rezepte unter gartenundlecker.wdr.de.

