Der Gartenwettbewerb geht in die nächste Runde! Das übergeordnete Motto: „Summer of Love“. Die erste Reise führt nach Velbert-Langenberg in NRW in den Naturgarten von Tanja Matthes. Ihre Devise: „Sei frech und wild und wunderbar!“ Die sechste Staffel von "Garten & Lecker" macht Lust auf Sommer. Auf geht die Reise in die grünen Paradiese und Oasen im Westen! Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter gartenundlecker.wdr.de

