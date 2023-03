Provence-Flair oder Almhütten-Feeling? Im Garten von Alexandra Straßburger in Saarbrücken gibt es acht verschiedene Garten-Räume zu entdecken. Jeder entführt in eine andere Welt ... Grün, wild und visionär: Sechs Gastgeber:innen zeigen in der Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR ihre Gärten und richten ein Gartenfest aus. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter gartenundlecker.wdr.de

Mehr anzeigen