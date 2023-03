Bei Bühl, im Westen Baden-Württembergs, erwartet Frank Fröhlich seine Mitstreiter:innen in seinem persönlichen Schlaraffental. Seine Vision: einen alten Weinberg mit den Methoden der Permakultur in ein Selbstversorgerparadies umzugestalten. Grün, wild und visionär: Sechs Gastgeber:innen zeigen in der Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR ihre Gärten und richten ein Gartenfest aus. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter gartenundlecker.wdr.de

