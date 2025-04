Die zweite Gartenparty steigt im Siegerland. In Oberholzklau hat Garten-Influencer Peter Mecklenburg einen schmalen Hausgarten in ein üppiges Gartenparadies voller Überraschungen verwandelt. Wie setzt der Halbspanier das diesjährige Motto "Tief verwurzelt" um? Sechs Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner aus NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wetteifern um die Auszeichnung für die beste Gartenparty. Was auf den Tisch gelangt, kommt direkt aus dem eigenen Garten – ein Fest für die Sinne. Weitere Infos und Rezepte unter gartenundlecker.wdr.de.

