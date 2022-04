Stadtteilgarten mit Kirche in Bochum (S04/E06)

Zum Finale geht es nach Bochum in einen noch jungen Gemeinschaftsgarten. Seit zwei Jahren gärtnern Hannah Brack und ihre Nachbarn auf dem Gelände rund um eine entweihte Kirche. Sechs Hobbygärtner:innen treten in der WDR-/SWR-Koproduktion gegeneinander an und laden sich in ihre ganz unterschiedlichen Gärten ein. Wer gibt die beste Gartenparty? Wer hat die kreativsten Ideen?

Mehr anzeigen