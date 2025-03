"Mich reizen diese alten Handwerkstechniken, das ist noch echte Schmiedekunst" so Frank Trommer, der mit seinem Team mit einfachsten Mitteln zum Beispiel keltische Werkzeuge herstellt. Für die Handwerkskunst zeigt er wie die Kelten eine Sense gemacht haben. Frank Trommer ist nicht nur Schmied in Blaubeuren, sondern er ist auch Archäotechniker und Denkmalpfleger. Seine Werkstücke entstehen meist in Zusammenarbeit mit vielen Museen und Universtitäten.

