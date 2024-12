„Ein bisschen erschöpft“ darf Maria auch wirken, findet Romina Demetz, schließlich habe sie „schon viel vollbracht“. Dabei tupft sie winzige Pupillen ins Auge der Krippenfigur. Konzentration und eine ruhige Hand helfen der ehemaligen Biathletin und gelernten Kunstmalerin. Nach einem Modell ihres Bruders Gerald hat Vater Heinrich den Kopf geschnitzt, der mit einem speziellen Verfahren auf Ahornklötze in unterschiedlicher Größe übertragen werden kann. Vater und Sohn sind Bildhauer, Hände und Füße der Krippenfiguren fertigen sie aus Holz. Yvonne Demetz, ebenfalls Bildhauerin, verbindet dann alles mit Kupferdraht, legt die Haltung fest und modelliert den Körper mit in Leim und Gips getränktem Stoff. Entscheidend, sagt sie, ist sei Faltenwurf – „damit die Figuren so richtig lebendig ausschauen“. Was ihre Schwester Romina mit fein abgestimmten Farben zum Schluss noch verstärkt. Zusammen fertigen sie in ihrem Familienbetrieb in Südtirol „Anziehkrippen“, die weltweit gefragt sind.

Mehr anzeigen