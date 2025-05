Wie sieht ein Neubeginn der Menschen am Ende des 2. Weltkrieges aus? Der Film zeigt mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial den schweren Weg der Menschen zurück ans Licht in den ersten drei Jahren nach Kriegsende. Er gibt ungewöhnliche Einblicke in den Alltag an Rhein und Ruhr, geprägt von Hunger und Mangel, aber auch von Hoffnung und dem Willen zu leben.

Mehr anzeigen