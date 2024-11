Gut 800 Meter lang und voller Luxus: Alles, was Rang und Namen hat in der Welt der Reichen und Schönen, präsentiert auf der Königsallee in Düsseldorf seine Waren. Die Kö ist bis heute die teuerste Straße Düsseldorfs – und weit darüber hinaus. Hier flanieren Scheichs mit ihren Familien beim Einkaufsbummel und übernachten in einem der beiden Luxushotels.

