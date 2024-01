Deutschland aus einer völlig neuen Perspektive: Aus einer Höhe von vielen hundert Kilometern erscheint das Land in spektakulären Farben und Formen. Bilder, die uns die beeindruckenden Wunder und den Wandel unseres Landes nahebringen. Mithilfe von Satelliten sind ein Jahr lang spektakuläre Aufnahmen entstanden: Die smaragdgrüne Algenblüte an den Küsten der Nordsee, die Weite der golden blühenden Rapsfelder, die abstrakten Formen der höchsten Weinanbaugebiete Europas – Bilder, die in eine magische Welt entführen.

Mehr anzeigen