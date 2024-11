Einer der meistbesuchten Orte in NRW: Der Landtag. Tanja Reinhard und Marika Liebsch blicken hinter die Kulissen, zeigen Verborgenes und Vertrautes, sprechen mit denjenigen, die dort große oder alltägliche Dinge erleben. Direkt am Rhein, in einem ehemaligen Düsseldorfer Hafenbecken steht er – und sieht ein bisschen aus wie ein Ufo. Für 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger wird hier gearbeitet und wer will, kann den 195 Abgeordneten dabei zusehen.

