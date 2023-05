Japan ist in Düsseldorf ganz nah. Man kann es schmecken – mit Sushi, Sake und Ramen-Suppe auf der berühmten Immermannstraße. Wir treffen im Vorfeld des 20. Japan-Tages im Mai 2023 spannende Menschen aus der deutsch-japanischen Community, tauchen mit ihnen in ihren Alltag ein und zeigen, wie tief japanisches Leben, Kultur, Kunst, Sport, Geschäfte, Genuss und buddhistischer Glauben in der Landeshauptstadt verwurzelt sind. Der Film zeigt das pulsierende japanische Leben mitten in Düsseldorf.

