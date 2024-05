Der Rekordaufsteiger Arminia Bielefeld taucht seit Jahrzehnten immer wieder in allen drei Ligen auf. Der Verein prägt die Stadt wie Bethel, die Universität oder Dr. Oetker. Eine starke Wirtschaftsregion, die Arminia schon so manches Mal geholfen hat. Mit der neuen Reihe "Meine Heimat. Mein Verein." taucht Heimatflimmern ein in die Heimat der mitgliederstarken Fußballvereine Nordrhein-Westfalens und zeigt, wie prägend der Fußball für das Lebensgefühl in Dortmund, Köln, Gelsenkirchen und Bielefeld ist.

