Mit der neuen Reihe "Meine Heimat. Mein Verein." taucht Heimatflimmern ein in die Heimat der mitgliederstarken Fußballvereine Nordrhein-Westfalens und zeigt, wie prägend der Fußball für das Lebensgefühl in Dortmund, Köln, Gelsenkirchen und Bielefeld ist. Wenn in Dortmund die Borussia spielt, leuchtet nicht nur das Stadion schwarz-gelb. Dann gibt es in der ganzen Stadt nur diese beiden Farben. Der BVB ist Dortmund und das Herz der Dortmunder schlägt für den Verein.

