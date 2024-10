Der Drachenfels – zwar nur 321 Meter hoch, aber einer der meist bestiegenen Berge Europas. Doch der Felsen am Rhein ist mehr als nur ein beliebtes Ausflugsziel. Der Drachenfels steht auch für technischen Fortschritt – und er ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Die Filmemacher Clemens Gersch und Michael Wieseler haben den letzten, mittlerweile 90-jährigen, Drachenfelsfotografen getroffen, der für die Filmaufnahmen noch einmal seine Fotoausrüstung ausgepackt hat. Außerdem lernen sie den glücklichen Nachbarn der Drachenburg kennen, der bereits als Jugendlicher Führungen durch das alte Gemäuer veranstaltet hat, und sie erfahren, was es mit dem am Drachenfels gekelterten „Guerillawein“ auf sich hat.

Mehr anzeigen