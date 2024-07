Arbeitersiedlungen, die tatsächlich noch so existieren, wie sie gebaut wurden: Sie heißen Ripse, Dickebank und Rheinpreußen und liegen direkt vor den Toren von Duisburg, Oberhausen und Gelsenkirchen. Sie sind grün, überschaubar und man kennt die Nachbarn. Inmitten des so dicht besiedelten Ruhrgebiets herrscht in den ehemaligen Werks- und Zechensiedlungen schon fast dörfliche Idylle. Vor über einhundert Jahren waren diese Siedlungen als sogenannten "Gartenstädte" nach englischem Vorbild entstanden.

