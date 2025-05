Der Hermannslauf: 31 Kilometer vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis zur Sparrenburg in Bielefeld. 8000 Läuferinnen und Läufer kommen am 27. April nach OWL, eine von ihnen ist WDR Moderatorin Sabine Heinrich. Der Hermannslauf gilt als einer der schwersten Volksläufe. Sabine Heinrich plant seit Jahren, einmal den "Hermann“ zu laufen. In diesem Jahr – genau 100 Jahre nach dem ersten Hermannslauf – ist es so weit und ein WDR-Team begleitet sie. Mal sehen, ob Sabine Heinrich die Strecke meistert oder ob sie abbrechen muss.

