Heimatflimmern: Terror im Deutschen Herbst: Die Schleyer Entführung | Video der Sendung vom 14.10.2022 20:15 Uhr (14.10.2022)

Der Film taucht ein in die 70er-Jahre, als der Terror nach Nordrhein-Westfalen kam. Angefangen hatte alles mit den Studentenprotesten der 60er-Jahre. In Köln wurde der KVB-Streik, der sich ursprünglich gegen eine Fahrpreiserhöhung richtete, plötzlich zum Protest gegen die herrschende gesellschaftliche Spaltung. Vera Minnik erlebte die Krawalle als Aufbruch - und ließ sich als Schülerin schnell mitreißen. Auch sie wollte die Revolution und die Veränderung der Gesellschaft, wie die extremen Genossen der RAF, aber nicht mit der Waffe in der Hand, sondern friedlich.

