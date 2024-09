Die Grenzen zu den Niederlanden und zu Belgien sind Landes- und Staatsgrenzen zugleich. Was aber kennzeichnet die Bewohner:innen hüben wie drüben? Was trennt sie, was verbindet sie? Geschichten aus dem Grenzgebiet – von Gronau bis Aachen. An der Grenze zu leben bedeutet, mit der Grenze zu leben. Es bedeutet Einschränkungen, aber auch Chancen. Von diesem besonderen Leben entlang der Grenzen im Westen Nordrhein-Westfalens erzählt die spannende Entdeckungstour.

