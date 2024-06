Nach 23 Jahren erstmals zurück im von Konflikten geprägten Geburtsland Armenien – wie sich das anfühlt, erzählt uns Journalist Marspet. Marspet Movsisyan hat die ersten sechs Jahre seines Lebens in der armenischen Stadt Artaschat verbracht. Dann floh seine Familie mit ihm nach Deutschland. Für eine Doku hat der Journalist und Moderator Armenien nach 23 Jahren erstmals wieder besucht – und das Land steht für ihn für so viel mehr als nur den Konflikt um Bergkarabach. Wir haben Marspets Kindheitsort Artaschat in Minecraft nachgebaut und Moderator Dom Schott fragt ihn, wie ein Leben dort für ihn wohl ausgesehen hätte.

