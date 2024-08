Die Eifel ist ein sanft gewelltes Mittelgebirge, abwechslungsreich mit Wäldern, Flüssen, runden Maaren, die zu Vulkanzeiten entstanden sind. Allerdings gedieh früher im eher rauen Klima der Höhen auf kargem Boden keine große Vielfalt. So bestimmten deshalb hauptsächlich Kartoffeln den Speiseplan, es gab Kraut und Rüben, Äpfel und Zwetschgen. Aus diesen wenigen Zutaten jedoch lässt sich Herrliches zaubern. Wie und was, das zeigen Martina und Moritz in dieser Sendung.

