Kaum eine Zutat in der Küche ist so vielseitig, so vielfältig, so unendlich variationsfähig wie die Kartoffel. Es ist einfach unglaublich, was man alles damit anstellen kann - schon allein wegen der vielen unterschiedlichen Sorten. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz haben übrigens in den vielen Jahren ihres Wirkens mehr als 150 verschiedene Kartoffelrezepte auf den Bildschirm gebracht. Heute servieren sie Kartoffeln mal anders, zum Beispiel als Sandwich.

Mehr anzeigen