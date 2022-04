Unser Ostermenü: Wildkräuter, Lammschulter, Zitronencreme

Zu Ostern gehört Lamm genauso gut wie Ostereier - beides Symbole für die erwachende Natur und den nahenden Frühling. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz nehmen diesmal die Schulter - ein Bratenstück, an das sich viele nicht trauen. Dabei liefert es besonders saftiges Fleisch - und: Die Schulter ist nicht so groß wie die Keule und auch nicht so teuer. Die beiden zeigen, wie Sie Ihr Ostermenü bequem vorbereiten können, damit Sie vor dem Essen mit Gästen absolut keinen Stress haben.

Mehr anzeigen