Im "Best of" gibt es besonders lustige Gesprächsausschnitte mit den vielen Gästen der letzten "Kölner Treff"-Sendungen zu sehen. So erklärt Ralf Schmitz nackte Tatsachen, Felix Neureuther verirrt sich im Supermarkt, Carolin Kebekus flatuliert, Vicky Leandros liebt einfach das Leben und Atze Schröder hat gemeinsam mit Susan Link einen mitreißenden Lachflash. Auch Torsten Sträter, Alvaro Soler, Panagiota Petridou, Tim Mälzer und Jana Ina Zarrella sind dabei. Ein Best of voller guter Laune!

