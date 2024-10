"Krause ahoi!“: Pierre M. Krause macht sich auf den Weg nach Flensburg, um zwei Tage mit Björn Both, dem Sänger der deutschen Erfolgsband „Santiano“, auf seinem Schiff zu verbringen. Landratte Pierre wird zum echten Seebären. Nach einem ordentlichen Fischbrötchen im Regen geht es raus auf die Ostsee, denn Björn liebt das Meer. Anfangs noch skeptisch, ist Pierre bald selbst der Steuermann. Er schnuppert nicht nur Seeluft, er trifft auch den Polarforscher Arved Fuchs, der ein guter Freund von Björn ist. Der späte Erfolg, die falschen Fans, die richtigen Entscheidungen – Björn Both spricht mit norddeutscher Geradlinigkeit über seine Band, sein Leben und seine Überzeugungen. Fischbrötchen, eine steife Brise, eine Buddel am Abend und viel Seemannsgarn – Leinen los für Krause Kommt!

