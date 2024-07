Good evening, Poppenhausen! Oder Hodenhagen? Busenbach? Welchen dieser Pubertätsgags gewordenen Orte auch immer Max Giesinger zu seinem Debüt auf der Bühne des Lebens begrüßt hat, Pierre M. Krause kann drüber lachen. Max´ Credo ist wortwörtlich: Living On A Prayer. Dabei ist er dem Rockstar-Lifestyle so nah, wie Pierre M. Krause einer Karriere als Tischtennis-Profi. Der Lohn dafür: auf Bälle gedruckt macht er eine ähnlich gute Figur wie in dieser Kurzstrecke. Aufschlag für Max Giesinger!

Mehr anzeigen