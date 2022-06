Folge 12: Maxi Gstettenbauer bezwingt Pierre und die Dunkelheit (S04/E12)

Wenn Stand-Up Comedy Endboss Maxi Gstettenbauer auf den invertierten Eldenlord Pierre M. Krause trifft, kann dabei nur eine epische Kurzstrecke herauskommen. Doch die Folge ist nicht nur was für Nerds und E-Sportler, denn bei uns steht Spaß direkt auf Maxi-Level! In der zweiten Phase geht es zwar mehr um die Story, aber die verbessert den Skill Tree "Verständnis" nochmal um einiges und selbst als Noob kann man hier ordentlich XP farmen. Also schmeißt die Kiste an und lasset die Spiele beginnen!

