Folge 10: Oliver Pocher nutzt seinen Promistatus aus (S04/E10)

Achtung, Achtung: Polizeichef Pocher ist heute auf seinem Mini-Polizei-Autoscooter unterwegs und verteilt Anzeigen an übergriffige Comedians! Denn heute hat auch ein Mann von Ruhm auf dem Rummel Platz. Wer sein Idol auf dem heimischen Jahrmarkt trifft, bei dem pochert das Herz schonmal höher. Vor den Attraktionen hier muss sich Oli also erstmal fest anschnallen, denn hier heißt es: Selfie first! Bei einer Rundfahrt im Riesenrad erfahren wir alles aus dem aufregenden Leben des Bildschirmkontrolle-Promis. Über Fluthilfe bis zu Hilfsfahrten in die Ukraine kennt Pochers Gerechtigkeitssinn dabei wortwörtlich keine Grenzen. Also schnappt euch ein Ticket, jetzt gibt’s eine Runde extra in der neuen Kurzstrecke mit Pierre M. Krause!

Mehr anzeigen