Ladies Night mit Meltem Kaptan

In dieser Ausgabe der Ladies Night begrüßt Meltem Kaptan die Gästinnen Lara Ermer, Anny Hartmann, Vera Deckers sowie das Duo Suchtpotenzial im Gloria Theater in Köln. Die Gastgeberin dieser Ausgabe der Ladies Night ist Meltem Kaptan. Sie überrascht mit den lustigsten türkischen Sprichwörtern und erklärt, warum Schimpansen bei bestimmten IQ-Tests besser abschneiden als Menschen. Vera Deckers nimmt Helikoptereltern aufs Korn. Anny Hartmann schaut kritisch auf das aktuelle Geschehen. Lara Ermer hat eine brillante Geschäftsidee und Suchtpotenzial versetzt das Publikum mit dem Song "Klaus-Dieter" in Extase.

Mehr anzeigen