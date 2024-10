Lisa Feller stellt in der "Ladies Night" erstklassige Frauencomedy vor, mit Auftritten von Sarah Bosetti, Miss Allie, Frieda Braun und Anna Bartling. Lisa Feller berichtet über Nacktwanderungen und erklärt, warum Menschen ab 50 den besseren Sex haben. Sarah Bosetti hat die Nachrichten satt und stellt ihre therapeutischen Fake News vor. Frieda Braun hat herausgefunden, warum Farben für Männer in anderen Baumarkt-Abteilungen verkauft werden als Farben für Frauen. Anna Bartling würde lieber die Vaterrolle haben, wenn sie einmal Mutter werden würde und Miss Allie zeigt Männern was passieren kann, wenn sie ein Nein nicht akzeptieren wollen.

Mehr anzeigen