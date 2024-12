Das Beste aus der Ladies Night 2024 mit Lisa Feller, Daphne de Luxe, Sarah Bosetti, Ingrid Kühne, Negah Amiri, Katie Freudenschuss, Miss Allie, Franziska Wanninger, Johanna Wack, Anna Bartling, Carmela de Feo, Susanne M. Riedel, Antonia Stabinger. Ob Arztbesuche, Fake News, Dickpics, Prokrastination, Sex im Alter, Selbstbestimmung oder das Mysterium um die Klitoris – in 2024 gab es kaum ein Thema, was Frauen bewegt, das in der Ladies Night nicht besprochen wurde. Mit viel Humor und satirischen Seitenhieben kommentieren die Künstlerinnen die Themen, die uns 2024 beschäftigt haben – wie immer mit einem rein weiblichen Blick auf die Dinge.

Mehr anzeigen