Ladies Night mit Daphne de Luxe

Zu Gast in der letzten Ladies Night 2024 mit Daphne de Luxe sind Barbara Ruscher, Malarina, Dagmar Schönleber und Coremy. Der neuste Trend: Spirit Animals. In der nächsten Ladies Night erklärt Daphne de Luxe, was dahinter steckt und welches Tier zu ihr passt. Barbara Ruscher kämpft mit Wellness-Stress und behauptet, dass Sport längst mehr als nur Bewegung ist. Malarina erklärt, warum Märchen kein Happy End brauchen. Dagmar Schönleber hebt hervor, dass Wut durchaus auch ihre positiven Aspekte entfalten kann. Coremy hinterfragt Geschlechterklischees in Bezug auf Körperbehaarung.

