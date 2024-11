Land & lecker im Advent: Weihnachts-Rehrücken und Bucheckerneis (S104/E02)

Die zweite Adventsreise führt nach Rheinland-Pfalz in die Osteifel. Ganz in der Nähe von Burg Eltz liegt der Hof von Zaneta Frankenfeld. Zusammen mit ihrem Mann Johannes führt sie eine Bucheckern-Manufaktur. Wer kocht das beste Weihnachtsmenü? "Land & lecker" im Advent ist eine außergewöhnliche Genussreise durch ganz Deutschland. Vier Landfrauen aus vier Bundesländern besuchen sich gegenseitig in ihrer Heimat und auf ihren Höfen – von der Ostsee bis zu den Alpen. Weitere Infos und Rezepte unter: landundlecker.wdr.de

