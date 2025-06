Zum Auftakt der kulinarischen Reise geht es nach Ostwestfalen-Lippe. In Lage ist die 25-jährige Leonie Froböse voller frischer Ideen in die Landwirtschaft ihrer Eltern eingestiegen. Weiterer Neuzugang auf dem Hof: Schwäbisch-Hällische Landschweine. Sechs Landfrauen machen sich auf eine kulinarische Reise quer durch Deutschland. Gegenseitig besuchen sie sich, bieten Einblicke in den Hofalltag und präsentieren ihre regionalen Spezialitäten. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter landundlecker.wdr.de

