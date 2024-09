Das große Finale der Jubiläumsreise steigt in der Rureifel auf dem Hof von Lisa Schäfer und ihrem Mann Markus. In Heimbach bauen sie nach über 100 Jahren wieder Wein an. Und auf den saftigen Wiesen grasen seltene Hinterwälder Rinder. "Land & lecker" feiert Jubiläum: Seit 15 Jahren reist die Sendung kreuz und quer durch NRW, erzählt spannende Geschichten von und mit Menschen vom Land, von deren Erzeugnissen und wie diese kreativ zubereitet werden können. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter: landundlecker.wdr.de

