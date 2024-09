In Rhede im Münsterland baut Rainer Overkämping auf seinem Biohof eine bunte Vielfalt an Gemüse an. Besonderes Augenmerk legt der Landwirt auf die Verbesserung des Ackerbodens. "Land & lecker" feiert Jubiläum: Seit 15 Jahren reist die Sendung kreuz und quer durch NRW, erzählt spannende Geschichten von und mit Menschen vom Land, von deren Erzeugnissen und wie diese kreativ zubereitet werden können. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter: landundlecker.wdr.de

Mehr anzeigen