Leinen los für die achte Staffel! Diesmal gehen die Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz auf kulinarische Entdeckungsreise auf der friesischen Seenplatte in den Niederlanden. Los geht es in Lemmer am IJsselmeer. Hier trifft Kimchi-Kunst auf Burger vom Blaarkop-Rind.Ziel ihrer Reise ist das Wassersport-Dorf Grou im Herzen von Friesland. In der Nähe der malerischen Hafenstädte besuchen die Köche Bauernhöfe und Manufakturen und entdecken die kulinarischen Besonderheiten der Region. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter leckeranbord.wdr.de

