Eet Smakelijk: Guten Appetit in Roermond (S06/E01)

Die Freunde und Spitzenköche Frank Buchholz und Björn Freitag sind wieder auf dem Hausboot "unaone" unterwegs. In diesem Jahr gibt es einen "lecker" Sommer an und auf der Maas. Erster Stop ist der moderne Hafen von Roermond. Von dort geht es per Rad zu einer Pilz-Farm mitten im Wald. Ein perfekter Urlaub gleich nebenan in den Niederlanden. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter leckeranbord.wdr.de

Mehr anzeigen