Die dritte Etappe führt Björn Freitag und Frank Buchholz auf den Kanälen der friesischen Seenplatte mitten ins Städtchen Sneek. Heute gibt es: Rumpsteak von "Insel-Rindern", sowie Senf und Graupen aus der ältesten Mühle in Friesland. Die Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz sind auf Entdeckungsreise auf der friesischen Seenplatte in den Niederlanden. In der Nähe der malerischen Hafenstädte besuchen sie Bauernhöfe und Manufakturen und entdecken die kulinarischen Besonderheiten der Region. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter leckeranbord.wdr.de

