Das Hausboot liegt in Sneek. Für Frank geht es heute mit einem Aal-Fischer raus aufs Slotermeer. Björn entdeckt einen Gemeinschaftsgarten und Wildgänse, die hier zu einer Delikatesse werden. Die Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz sind auf Entdeckungsreise auf der friesischen Seenplatte in den Niederlanden. In der Nähe der malerischen Hafenstädte besuchen sie Bauernhöfe und Manufakturen und entdecken die kulinarischen Besonderheiten der Region. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter leckeranbord.wdr.de

