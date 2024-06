In "Paarschitt" geht's um Liebe, Sex, Krisen, und auch mal um Trennung. Lisa Ortgies spricht mit ihren Podcast-Gästen – und zu besonderen Themen auch vor Publikum im WDR-Fernsehen. Manchmal verlieren zwei Partner die Verbindung zueinander, das Vertrauen ist weg. Dann kommt es zu Gedanken wie: "Ich glaube, er hat eine Andere." Was dann? Das Smartphone kontrollieren? Oder das Gespräch suchen mit dem Risiko, dass die Antwort verletzen könnte? Wie können zwei in dieser Situation wieder zusammenfinden? Darüber sprechen in dieser Folge Beziehungs-Coachin Dana Schwandt und Lisa Ortgies im Kölner Funkhaus.

