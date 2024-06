Männern wird oft unterstellt, dass sie keine Gefühle zeigen können. Schon kleine Jungs würden dazu erzogen, ihre Gefühle zu unterdrücken. Vielen seien dann später die eigenen Bedürfnisse nicht bewusst. Sie ließen die Beziehung oft einfach laufen, ohne Probleme zur Sprache zu bringen, meinen die Berliner Paartherapeut:innen Nadja und Clemens von Saldern. Aber: „Eine Beziehung ist lohnende Arbeit", sagen die beiden. "Es gibt nichts, was einen Menschen so erfüllt wie eine Beziehung.“ In "Paarschitt" geht's um Beziehungen: Um Liebe, Sex, Krisen, und auch mal um Trennung. Darüber spricht Lisa Ortgies mit ihren Gästen in ihrem Podcast – und zu besonderen Themen auch vor Publikum im WDR Fernsehen.

Mehr anzeigen