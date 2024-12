Unterwegs mit über 100 Treckern durch Haltern am See – mittlerweile ist die weihnachtliche Lichterfahrt dort schon zur Tradition geworden. Mittendrin ist die Landwirtin Mechthild Hawig. Sie organisiert die große Lichterfahrt der Landwirt:innen zu Weihnachten. Was sie alles vorbereiten muss und welche Bedeutung die Tour für sie hat, das zeigt diese Reportage. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen