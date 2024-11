Beruf: Landwirt?! Das ist für den 11-jährigen Jannik der große Traum. Jannik packt mit an, sobald auf dem Betrieb von Landwirt Christian Abel in Breckerfeld etwas los ist. Aktuell steht die Maisernte an. Deshalb ist Nachbarsjunge Jannik ganz vorne mit dabei und unterstützt seinen Freund Christian tatkräftig. Bei der Ernte kennt er sich schon bestens aus und weiß jeden Handgriff. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

