Erntemaschinen im Dauereinsatz und hunderte Anrufe pro Tag! Das ist der Alltag von einem der größten Lohnunternehmer in NRW, Tobias Schafmeister. Bei seinem Agrarservice geht es in der Maisernte richtig ab. 2.500 Hektar Mais stehen auf dem Plan. Da sind lange Tage für ihn und seine 60 Mitarbeiter vorprogrammiert. Dabei kann auch einiges schiefgehen, wenn etwa ein Reifen am Häckselwagen platzt oder der Mulcher streikt. Wir begleiten Tobias und seine Mitarbeiter während der stressigen Erntesaison. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

