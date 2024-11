Endlich wieder Grasernte! Für Landwirt Christian Abel aus Breckerfeld ist sie die wichtigste Ernte überhaupt. Daraus entsteht das Futter für seine Kühe. Sobald es Frühling wird, geht es für Landwirt Christian Abel wieder auf den Acker. 75 Hektar Weideschnitt stehen auf dem Plan. Das Wetter spielt endlich mit und er kann die Felder mähen. Auch seine Familie und Freund:innen packen tatkräftig mit an. Doch bei so einem großen Ernteeinsatz kann einiges schiefgehen: Vom plötzlichen Regen bis hin zu Schäden am Mähwerk. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

