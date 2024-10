Julius Jacobi stellt Saatgut für andere Landwirt:innen her. Jetzt muss der Roggen geerntet werden, aber das ist wegen des Wetters gar nicht so leicht. Nur, wenn am Ende die Qualität stimmt, kann Julius Jacobi sein Saatgut verkaufen. Dass ein landwirtschaftlicher Betrieb Saatgut erzeugt und vertreibt, ist in NRW selten. Umso wichtiger ist es für die Landwirt:innen, dass möglichst viele Getreidesorten in den Verkauf gehen. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

