Wie können wir uns in Zukunft besser vor Hochwasser schützen? Landwirt Gerd Möhren aus Bengen setzt dafür auf den Anbau von Miscanthus. Miscanthus kann extrem viel Wasser speichern und bietet so unter anderem Schutz vor Überflutungen. Bengen war schon mehrmals von Starkregen betroffen. Deshalb kam Gerd Möhren auf die Idee, Miscanthus anzubauen. Sein Acker wirkt wie ein Staudamm: Das Wasser vom Hang fließt nicht weiter in den Ort hinab. Die Universität Bonn begleitet seinen Anbauversuch. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

