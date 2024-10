Landwirtin Marie Woeste aus Lüdenscheid erfüllt sich ihren Traum mit Microfarming. Sie übernimmt den 600 Jahre alten Hof ihres Vaters und krempelt alles um. Marie Woeste hat einen Weg gefunden, den Hof der Familie rentabel in die Zukunft zu führen, ohne große Schulden und Investitionen – mit Microfarming. Auf kleinster Fläche baut sie extrem viel Gemüse an. Gleichzeitig hält sie alle Produktionskosten so gering wie möglich. Angebaut wird per Hand und mit einfachen, mechanischen Geräten. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

